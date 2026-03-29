FC Bayern: Was läuft mit Lacroix?

Maxence Lacroix hat sich bei Crystal Palace in den Fokus zahlreicher Spitzenvereine gespielt. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, beobachtet der FC Bayern den 25-Jährigen sehr genau. Auch in der Premier League hat der Franzose namhafte Interessenten: Der FC Liverpool, Chelsea und Aston Villa sollen ebenfalls an dem Innenverteidiger dran sein.

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Die Reds sind derzeit der heißeste Kandidat im Werben um den Ex-Wolfsburger. Da Ibrahima Konaté (26) den amtierenden englischen Meister aller Voraussicht nach zum Saisonende ablösefrei verlassen wird, sucht man an der Anfield Road händeringend nach einem Ersatz. Bei den Bayern könnte Lacroix theoretisch den Kaderplatz von Min-Jae Kim (29) einnehmen. Der Südkoreaner wurde zuletzt mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht.

Lacroix war 2023 für 18 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Crystal Palace gewechselt und avancierte dort umgehend zum unumstrittenen Stammspieler. Seit dem Winter-Abgang von Marc Guéhi (25) zu Manchester City fungiert der pfeilschnelle Verteidiger als Abwehrchef. Da Lacroixs Vertrag noch bis 2029 läuft, müsste der potenzielle neue Klub also tief in die Tasche greifen. Ob die Bayern das Interesse konkretisieren, bleibt zunächst einmal abzuwarten.