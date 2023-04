Bellingham-Poker: Real reist nach Deutschland

Schon im März berichtete FT von einem Treffen zwischen Real Madrids Chefscout Juni Calafat und Jude Bellinghams Vater und Berater Mark in London. Spätestens seitdem wähnt sich Real in der Favoritenrolle auf eine Verpflichtung des Mittelfeldantreibers von Borussia Dortmund im Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die nächsten Schritte der Königlichen skizziert nun die vereinsnahe Sporttageszeitung ‚Marca‘. Demnach wollen Real-Verantwortliche demnächst Reisen nach Deutschland unternehmen, um Bellingham persönlich von einem Wechsel ins Estadio Santiago Bernabeu zu überzeugen.

Lese-Tipp

Gespräche im Gange: Was läuft zwischen Zidane und Real?

Bellinghams Traum ist Real

Der Plan sieht vor, sich zuerst die Zusage des Spielers zu sichern, ehe man in Ablöseverhandlungen mit dem BVB tritt. Schwarz-Gelb fordert 150 Millionen Euro für Bellingham, während bei Real angeblich nur 100 Millionen bereit liegen. Konkurrent Manchester City könnte das locker überbieten. Doch Bellinghams Traumverein ist nach FT-Infos Real Madrid.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derweil bemüht sich auch der BVB weiterhin darum, den bis 2025 datierten Vertrag des 19-jährigen Superstars zu verlängern. Welche Rolle ein möglicher Meistertitel dabei spielen würde, ist unklar. Womöglich sähe Bellingham seinen Job in Dortmund dann als erledigt an. Denkbar ist aber auch, dass er dann erst recht mehr mit dem BVB erreichen will.