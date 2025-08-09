Menü Suche
FC Bayern: Wanner fällt aus

von David Hamza - Quelle: fcbayern.com
Paul Wanner vom FC Bayern am Ball für den DFB @Maxppp

Der FC Bayern muss auf Paul Wanner verzichten. Nach Angaben der Münchner hat der offensive Mittelfeldspieler beim Testspiel gegen Tottenham Hotspur (4:0) am Donnerstag eine kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk erlitten und wird „vorerst nicht zur Verfügung“ stehen.

Update (12:59 Uhr): Laut ‚Sky‘ wird Wanner in zwei Wochen zurückerwartet.

Wanner war in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen. Gerüchte um eine erneute Ausleihe halten sich hartnäckig, auch ein Verkauf ist angeblich nicht ausgeschlossen. Mehrere Vereine aus der Bundesliga haben ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
