Guardiola hütet ein Geheimnis

Pep Guardiola hat Probleme im Kader von Manchester City ausgemacht. Befragt nach dem fehlenden Puzzlestück in seinem Ensemble sagte der Starcoach auf der gestrigen Pressekonferenz: „Ich weiß es, die Spieler wissen es. Aber ich werde es Ihnen nicht sagen.“

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Am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) tritt City im Finale des englischen Ligapokals gegen den FC Arsenal an. Guardiola weiß: „Klar: Wenn du die Saisons anhand von Titeln bewertest, brauchen wir den Sieg.“