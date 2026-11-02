FC Bayern: Drei Comebacks rücken näher

Nach den Verletzungsschocks aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund (2:2) gibt es beim Rekordmeister heute zumindest zwei gute Nachrichten zu vermelden. Wie die Münchner mitteilen, hat Luis Díaz (29) das individuelle Training mit Ball wieder aufgenommen. Der kolumbianische Nationalspieler laboriert noch an den Folgen eines Muskelbündelrisses und wird noch eine Weile fehlen.

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Auch bei Jamal Musiala gibt es Licht am Ende des Tunnels. Der 23-Jährige setzt sein Training mit Ball fort und könnte am Wochenende schon wieder im Kader stehen. Dann treffen die Bayern auf den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr).

Bei Manuel Neuer (40) könnte es sogar schon für morgen Abend reichen, wenn es in der Champions League gegen Atlético Madrid (21 Uhr) geht. Der Routinier nahm ebenso wie Jonas Urbig (23) und Michael Olise (24) am Abschlusstraining vor der Partie in der Königsklasse teil.