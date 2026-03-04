Vandevoordt spricht Klartext über Sommerwechsel

Maarten Vandevoordt sieht seine Zukunft bei RB Leipzig. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ weist der 24-jährige Keeper, an dem Ajax Amsterdam und Racing Straßburg interessiert sein sollen, einen möglichen Abgang von sich: „Damit beschäftige ich mich nicht. Ich möchte ab Sommer in Leipzig die Nummer eins sein und freue mich auf diese Zeit.“ Der Belgier hat erst kürzlich seinen Kontrakt bei den Sachsen bis 2030 verlängert. „Es ging um die Perspektive, die Nummer eins zu sein. Die habe ich und deshalb möchte ich sehr lange bleiben“, so der Nationalspieler.

Dabei hatte sich Vandevoordt seine bisherige Zeit bei RB eigentlich anders vorgestellt. Überraschend wurde ihm Oldie Péter Gulácsi (35) im vergangenen Sommer als Stammkeeper erneut vorgezogen, seit eineinhalb Jahren befindet sich Vandevoordt im Wartestand. Ein vorübergehender Abgang war zwischenzeitlich Thema. „Wir haben auch darüber gesprochen. Nicht, weil ich es in Leipzig nicht mag, sondern wegen meiner Rolle und Perspektive. Eine Leihe wäre möglich gewesen. Aber ich habe mich immer entschieden, dem Plan zu folgen und zu bleiben“, so Vandevoordt.