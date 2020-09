Higuaín wechselt nach Miami

Gonzalo Higuaín wagt auf seine alten Tage den Sprung in die USA. Der 32-jährige Argentinier wird ab sofort für Inter Miami auf Torejagd gehen.

Wie der MLS-Klub offiziell bestätigt, hat der Routinier beim Klub aus Florida unterschrieben. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der 75-fache argentinische Nationalspieler seinen Vertrag bei Juventus Turin zuvor aufgelöst hat.

Für den erst kürzlich gegründeten Klub ist Higuaín der zweite namhafte Transfer in diesem Sommer. Mitte August heuerte Blaise Matuidi in Miami an. Der Franzose war zuvor ebenfalls in Turin aktiv.