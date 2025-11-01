Slot hat keine Angst vor Rauswurf

Arne Slot macht sich keine Sorgen um eine mögliche Entlassung beim FC Liverpool. Er spüre weiterhin die Rückendeckung der Vereinsbosse, betonte der Niederländer vor dem heutigen Spiel gegen Aston Villa (21 Uhr): „Sie sagen mir dasselbe wie letztes Jahr, ja. Ich spreche hauptsächlich mit Richard Hughes (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und gelegentlich auch mit den anderen. Sie sehen ähnliche Dinge wie ich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Liverpool hat sechs der vergangenen sieben Pflichtspiele verloren, in der Tabelle ist der Meister auf Platz sieben abgerutscht. Erst kürzlich monierte Slot trotz Transferausgaben von 480 Millionen die Kadertiefe. Jetzt sagt er: „Ich gebe eine Erklärung ab und die Leute sagen, ich würde Ausreden suchen. Ich könnte fünf oder sechs Gründe nennen, warum wir vielleicht nicht so oft gewinnen oder so viel verlieren. Aber egal, was ich sage – es gibt einfach keine Ausreden, die eine Formkrise wie die, die wir gerade hatten, rechtfertigen würden.“