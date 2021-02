Losilla verlängert in Bochum

Der VfL Bochum setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Anthony Losilla. Bis 2022 weitet der 34-jährige Kapitän sein ursprünglich im Sommer auslaufendes Arbeitspapier aus. „Toto ist mittlerweile ein echter VfLer, er identifiziert sich mit der Stadt und dem Verein. Ein Vorbild in jeder Hinsicht, einer der im Training wie im Spiel vorangeht und zudem Ansprechpartner für die sportliche Leitung und Mitspieler gleichermaßen ist. Er ist unser Rekordspieler in der 2. Bundesliga“, schwärmt Sportchef Sebastian Schindzielorz.

Seit 2014 steht Losilla bei den Blau-Weißen unter Vertrag und hat in dieser Zeit 224 Pflichtspiele absolviert. „Der VfL ist der Verein, für den ich die meisten Spiele meiner Karriere absolviert habe. Ich bin inzwischen ein echter Bochumer geworden, meine Familie fühlt sich hier wohl“, erklärt der Franzose seine Unterschrift.