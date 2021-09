Sam verkündet Karriereende

Sidney Sam hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Via Instagram verkündet der 33-Jährige: „Nun ist der Zeitpunkt gekommen, meine aktive Karriere, die natürlich Höhen und Tiefen hatte, zu beenden.“ Bis Ende Juni stand Sam in der Türkei bei Antalyaspor unter Vertrag. In Deutschland lief der ehemalige Nationalspieler (fünf Länderspiele) unter anderem für den Hamburger SV, Bayer Leverkusen und Schalke 04 auf.

„Ich bin unheimlich stolz darauf, dass ich an der Sportmanagement-Weiterbildung der Universität St. Gallen teilnehmen durfte und nun auch erfolgreich abgeschlossen habe“, so Sam zu seinen Plänen für die Zukunft, „im Nachhinein kann ich sagen, dass es für mich wichtig und richtig war, sich intensiv mit der Planung der ‚Karriere danach‘ zu beschäftigen.“