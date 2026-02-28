Menü Suche
Weltmeisterschaft

Wildes Gerücht um Nagelsmann

Bis 2028 steht Julian Nagelsmann als Bundestrainer beim DFB noch unter Vertrag. Schon im Sommer könnte aber ein schneller Abschied anstehen.

Beim DFB sitzt Julian Nagelsmann fest im Sattel – sofern man das bei Trainern überhaupt sagen kann. Mindestens bis zur Europameisterschaft 2028 soll der 38-Jährige auf der Bank sitzen und ließ an diesem Vorhaben zuletzt keine Zweifel.

Dennoch gibt es immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr in den Vereinsfußball. Unter anderem war der FC Bayern an einem Comeback an der Säbener Straße interessiert. Und auch die Premier League soll Nagelsmann reizen. Journalist Ben Jacobs berichtet, dass der Bundestrainer an einem Job in England interessiert sei. Mehr noch: Nagelsmann soll im Anschluss an die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer auf dem Markt verfügbar sein.

Nagelsmann sei auf der Shortlist von Manchester United und einer der Kandidaten, der ab Sommer dort für den Trainerposten diskutiert werde. Wie realistisch ein solches Szenario ist, ist aber durchaus fraglich. Denkbar wäre ein Wechsel von Nagelsmann wohl nur, sollte die WM gehörig in die Hose gehen. Ob United, das unter Michael Carrick einen Aufschwung erlebt, bis zu einer Entscheidung so lange warten will? Zweifelhaft.

