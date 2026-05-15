Bayern dran an Geheimtipp Belinho

Der FC Bayern verfolgt weiterhin intensiv die Entwicklung von Toptalent Belinho. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sowohl der Rekordmeister als auch der FC Barcelona und Newcastle United in der laufenden Rückrunde der dritten kroatischen Liga Scouts zu den Spielen von NK Kustosija geschickt, die ein besonderes Augenmerk auf den 17-jährigen Spielmacher gerichtet haben. Bereits im vergangenen Wintertransferfenster wurde bekannt, dass mehrere europäische Topklubs den Linksfuß im Visier haben, Borussia Dortmund hat dem Vernehmen nach damals sogar bereits persönliche Gespräche über einen möglichen Transfer geführt.

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Belinho wechselte in der Folge Anfang Februar auf Wunsch seines Beraters aus der Jugend von Dinamo Zagreb zu Kustosija, um die bestmögliche Entwicklung zu gewährleisten. Unklar ist, wann der Youngster den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Gegenwärtig steht für den in Rio de Janeiro geborenen, aber bereits lange in Kroatien lebenden Kicker die Entscheidung an, ob er in der U-Nationalmannschaft für Brasilien oder Kroatien antreten will.