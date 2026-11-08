Verletzungsschock: Neuer meldet sich zu Wort

Manuel Neuer lässt sich von dem jüngsten Verletzungsschock nicht unterkriegen. „Eine Verletzung kommt nie zum richtigen Zeitpunkt“, meldet sich der Bayern-Keeper auf Instagram zu Wort, „aber sie gehört eben zum Sport dazu. Ich habe das schon einmal durchgemacht und werde auch diese Situation meistern. Ab sofort gilt der Fokus meiner Genesung. Bis dahin werde ich die Jungs auf dem Platz unterstützen. Ich weiß eure aufmunternden Worte wirklich zu schätzen.“

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Neuer zog sich beim gestrigen 2:1-Sieg der Münchner über den FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. In diesem Kalenderjahr wird der 40-Jährige nicht mehr zum Einsatz kommen, die Ausfallzeit wird auf sechs bis zwölf Wochen geschätzt.