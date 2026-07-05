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FT-Exklusiv Süper Lig

Neuer Angreifer: Fener bietet 20 Millionen

von Santi Aouna - Julian Jasch - Quelle: FT-Exklusiv
Armand Laurienté freut sich @Maxppp

Fenerbahce will sich in der Serie A bedienen. Nach FT-Informationen haben die Türken bei der US Sassuolo ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro für Angreifer Armand Laurienté (27) eingereicht. Ob die Offerte ausreicht, um die Italiener von einem Verkauf zu überzeugen, muss sich noch herausstellen.

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Seit 2022 markierte der frühere französische U21-Nationalspieler 38 Treffer und 27 Vorlagen in 141 Pflichtspielen für Sassuolo. Nun könnte Laurienté drei Jahre vor Vertragsende den Abflug machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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