Koch begründet Eintracht-Verlängerung

Trotz zahlreicher Interessenten hat Robin Koch seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2030 verlängert. Im Interview mit der ‚Bild‘ begründet der 28-Jährige seine Entscheidung, den Lockrufen zu widerstehen und der Eintracht die Treue zu schwören: „Mein Bauchgefühl hat bei meinem Wechsel nach Frankfurt schon den Ausschlag gegeben. Und auch jetzt hat mir dieses schon relativ früh gesagt, dass es nur richtig ist, bei der Eintracht zu verlängern. Als ich hier hergekommen bin, haben wir etwas begonnen, was meiner Meinung nach noch lange nicht am Ende ist. Ich will hier ganz einfach mit dem Verein und der Stadt noch mehr erreichen. Und ganz abgesehen davon fühle ich mich einfach super wohl hier.“

In Frankfurt verfolgt der deutsche Nationalspieler große Pläne: „Das Ziel ist definitiv einen Titel mit der Eintracht zu holen. Ich weiß, dass das ambitioniert ist, aber wenn ich das nicht klar vor Augen hätte, wäre ich hier falsch. Für mich persönlich wird es natürlich auch besonders, zum ersten Mal in meiner Karriere Champions League zu spielen. Da freue ich mich sehr drauf und da wollen wir auf jeden Fall auch eine gute Rolle spielen.“ Insbesondere Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig hatten Koch ins Visier genommen, sich aber eine Absage eingehandelt.