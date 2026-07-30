30 Millionen: Monaco verpflichtet Abline

Die AS Monaco holt einen neuen Stürmer an Bord. Matthis Abline (23) wechselt vom FC Nantes ins Fürstentum. Dort erhält er einen bis 2031 datierten Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

🇲🇨 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐀𝐛𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞 & 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 !



L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Matthis Abline en provenance du FC Nantes. L’attaquant français de 23 ans s’engage pour 5 ans avec le club du Rocher, jusqu’en juin 2031.



Bienvenue Matthis ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 30, 2026

Dem Vernehmen nach legen die Monegassen 25 Millionen Euro fix auf den Tisch, durch Boni könnte die Summe auf bis zu 30 Millionen Euro ansteigen. Für Nantes markierte Abline in der vergangenen Saison sechs Tore und fünf Vorlagen in 32 Ligue 1-Spielen, konnte den Abstieg aber nicht verhindern.