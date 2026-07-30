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Offiziell Ligue 1

30 Millionen: Monaco verpflichtet Abline

von Fabian Ley
1 min.
Matthis Abline dribbelt im strömenden Regen @Maxppp

Die AS Monaco holt einen neuen Stürmer an Bord. Matthis Abline (23) wechselt vom FC Nantes ins Fürstentum. Dort erhält er einen bis 2031 datierten Vertrag.

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Dem Vernehmen nach legen die Monegassen 25 Millionen Euro fix auf den Tisch, durch Boni könnte die Summe auf bis zu 30 Millionen Euro ansteigen. Für Nantes markierte Abline in der vergangenen Saison sechs Tore und fünf Vorlagen in 32 Ligue 1-Spielen, konnte den Abstieg aber nicht verhindern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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