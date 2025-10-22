VfB-Transfer: Interessanter Pakt zwischen Alonso & Hoeneß

Angesichts seiner beeindruckenden Auftritte stellt sich die Frage, warum Real Madrid Mittelfeldspieler Chema Andrés (20) im Sommer eigentlich für mickrige drei Millionen Euro an den VfB Stuttgart abgegeben hat. Nun gibt die ‚Sport Bild‘ Informationen preis, wie der Deal zustande kam.

Ursprünglich wollte Reals neuer Cheftrainer Xabi Alonso den Strategen, der mit seinen Anlagen an niemand Geringeren als Ballon d’Or-Sieger Rodri (29/Manchester City) erinnert, in den eigenen Reihen halten. Doch bei der VfB-Anfrage habe er eine Ausnahme gemacht.

Ausschlaggebend sei ein Telefonat zwischen Alonso und VfB-Coach Sebastian Hoeneß gewesen. Der Ex-Leverkusener habe dabei betont, dass er Chemas Stuttgart-Transfer wegen Hoeneß sogar begrüße. Der Grundstein für den Transfer wurde also von Alonso und Hoeneß gelegt.

Super Entwicklung

Zuletzt kam der spanische U21-Nationalspieler in Bad Cannstatt immer besser in Fahrt, sodass Kapitän Atakan Karazor (29) ungewohnterweise einige Male auf der Bank Platz nehmen musste. Offen bleibt, wie lange Chema dem Bundesligisten erhalten bleibt.

Denn Teil der Vereinbarung ist eine gestaffelte Rückkaufklausel: Im kommenden Sommer könnten die Königlichen das Eigengewächs für 13,5 Millionen Euro zurückholen, 2027 wären 20 Millionen fällig. Immerhin sicherte sich der VfB ein Matching Right.