WM: RB-Profi rückt nach

Niederlande-Coach Ronald Koeman hat sich für einen Ersatz für Jurriën Timber (24) entschieden. Wie der niederländische Verband offiziell mitteilt, wird Lutsharel Geertruida (25) von RB Leipzig für den an der Leiste verletzten Arsenal-Spieler nachrücken und an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

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Ronald Koeman has called up Lutsharel Geertruida (Sunderland) as Timber’s replacement. This brings the Netherlands squad at the base camp in Kansas back to 26 players. — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

Geertruida war 2024 für 20 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam zu den Sachsen unter Vertrag, konnte sich bei RB jedoch nicht wirklich durchsetzen. Die gerade abgelaufene Saison verbrachte der Rechtsverteidiger als Leihspieler beim AFC Sunderland.