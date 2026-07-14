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Ligue 1

Neuer Klub für Meunier

von Martin Schmitz - Quelle: The Athletic
Thomas Meunier Im Trikot des OSC Lille @Maxppp

Sunderland steht kurz vor der Verpflichtung des ablösefreien Thomas Meunier. Das berichtet ‚The Athletic‘. Der 34-jährige Rechtsverteidiger soll bei den Black Cats einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

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Zuletzt war Meunier für den OSC Lille aktiv. Der Vertrag des WM-Fahrers beim Ligue 1-Klub lief Ende Juni aus. Der Medizincheck soll noch am heutigen Dienstag erfolgen, die Vertragsunterzeichnung wird zeitnah erwartet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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