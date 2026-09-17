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Bundesliga

Eintracht: Maluze-Aufstieg jäh gestoppt

von Martin Schmitz - Quelle: eintracht.de
Jeremiaha Maluze (2.v.r.) lässt sich feiern @Maxppp

Eintracht Frankfurt muss für einige Zeit auf Jeremiaha Maluze (21) verzichten. Wie die Hessen vermelden, hat der Senkrechtstarter der Saison sich im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 eine Oberschenkelverletzung zugezogen und steht daher bis auf weiteres nicht zur Verfügung.

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Nach einer bärenstarken Saison in Eintrachts Zweitvertretung gelang Maluze in der aktuellen Spielzeit der Durchbruch bei den Profis. Eine Nominierung für die deutsche U21-Nationalmannschaft stand sogar zuletzt im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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