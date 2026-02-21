Darvichs Empfehlungsschreiben beim VfB

Noah Darvich hat sich erneut mit einer überzeugenden Leistung bei der U21 für einen Platz bei den Profis des VfB Stuttgart empfohlen. Beim gestrigen 3:1-Sieg in der dritten Liga gegen Waldhof Mannheim glänzte das 19-jährige Offensivtalent mit zwei Treffern. Insgesamt kommt Darvich, der im Sommer für rund eine Million Euro vom FC Barcelona zu den Schwaben gewechselt war, auf sieben Tore und zwei Vorlagen in 16 Einsätzen für die Zweitvertretung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf sein Debüt bei den Profis wartet der deutsche U20-Nationalspieler bis dato allerdings noch, im Bundesliga-Kader stand er erst einmal. Spielt sich der Linksfuß mit seinen Leistungen ins Profi-Team? „Das ist nicht meine Entscheidung“, sagte Darvich nach der Partie bei ‚MagentaSport‘, „ich versuche, das Beste zu geben jede Woche und mache einfach weiter.“