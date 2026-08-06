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Offiziell SPL

Jaissle-Nachfolger gefunden

von Tristan Bernert
1 min.
Matthias Jaissle @Maxppp

Marino Pusic ist der neue Trainer von Al Ahli. Das verkündet der Klub aus Saudi-Arabien offiziell. Der 54-Jährige unterschreibt einen bis 2028 datierten Vertrag. In der Vergangenheit stand Pusic beim FC Twente und Shakhtar Donetsk an der Seitenlinie, jüngst trainierte er Al Jazira Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

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Bei Al Ahli folgt Pusic auf Matthias Jaissle. Der 38-jährige Deutsche wurde am gestrigen Mittwochabend als neuer Trainer von Newcastle United präsentiert. Für Jaissle ist es die erste Station in einer europäischen Topliga als Coach.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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