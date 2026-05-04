Neuer Spielmacher für Werder?

In Valladolid geboren kennt Chuki (22) bislang nur das dortige Real. Seit 2024 gehört der Spielmacher dem Profiteam an, in dieser Spielzeit feierte der Techniker den Durchbruch. 15 direkte Torbeteiligungen nach 34 Zweitliga-Partien haben neben Como 1907 und Juventus Turin auch den VfB Stuttgart sowie RB Leipzig aufhorchen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem spanischen Journalisten Matteo Moretto hat „in den vergangenen Wochen“ zudem der SV Werder die Fährte aufgenommen. Chuki steht in Kastilien nur noch bis Ende Juni unter Vertrag und kann folglich ablösefrei wechseln.

Offen bleibt vorerst, ob Werder eine realistische Chance beim Spielgestalter hat. Chuki soll zwar einen Wechsel ins Ausland forcieren, der VfB signalisiert aber bereits seit dem vergangenen Winter konkretes Interesse am Linksfuß. Da bei Valladolid nur noch rechnerische Abstiegssorgen bestehen, könnte in Kürze die Entscheidung fallen.