Wolverhamptons Espírito Santo hört nach der Saison auf

Die Wolverhampton Wanderers benötigen zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Wie der Klub mitteilt, gehen die Wolves und Nuno Espírito Santo nach der aktuellen Spielzeit getrennte Wege. Die Trennung findet in beiderseitigem Einvernehmen statt.

Espírito Santo blickt auf eine erfolgreiche Zeit in Wolverhampton zurück: „Wir haben unsere Ziele erreicht, wir haben es mit Leidenschaft getan und wir haben es gemeinsam getan.“ Seit 2017 betreut der 47-jährige Portugiese das Team. Dabei gelangen ihm der Aufstieg in die Premier League sowie die erste Teilnahme seit fast 50 Jahren am Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs.

After four seasons at the club, this Sunday will be Nuno Espirito Santo’s final game in charge of Wolves.



Thank you, Nuno.



