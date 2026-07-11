Für lau: Köln holt Mensah

Nach dem Abgang von Kristoffer Lund (24) war die linke Abwehrseite beim 1. FC Köln lange vakant. In Luka Lochoshvili (28) ist zwar immerhin ein Verteidiger da, der auch die linke Seite bekleiden könnte, dennoch hat der FC händeringend nach einem weiteren Linksverteidiger gefahndet.

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Dieser wurde in Gideon Mensah jetzt gefunden. Der Ghanaer wechselt ablösefrei ins Rheinland, da sein Vertrag bei AJ Auxerre Ende Juni auslief. In Köln unterschreibt der 27-Jährige bis 2028.

Wer ist denn da gelandet ?👀🔮



Der 1. FC Köln hat den ghanaischen Nationalspieler Gideon Mensah verpflichtet. Der 27-jährige Linksverteidiger hat beim FC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben.

_#effzeh pic.twitter.com/6IrCVG7lpL — 1. FC Köln (@fckoeln) July 11, 2026

Geschäftsführer Sport Thomas Kessler erklärt: „Wir beschäftigen uns schon seit längerer Zeit mit Gideon und freuen uns, dass wir ihn für den FC gewinnen konnten. Er bringt internationale Erfahrung mit, hat in der vergangenen Saison in Frankreich starke Leistungen gezeigt und diese auch bei der Weltmeisterschaft bestätigt. Gideon ist ein Spieler, der sich konsequent in den Dienst der Mannschaft stellt und auf dem Platz mit hoher taktischer Disziplin, Defensivstärke und Dynamik überzeugt. Mit seinem Profil wird er unserem Kader zusätzliche Qualität und Stabilität geben und unsere Möglichkeiten auf dieser Position weiter verbessern.“

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Schalke ausgestochen

Mensah hat bei der Weltmeisterschaft alle vier Spiele der Black Stars über die volle Distanz absolviert und auch den FC Schalke auf sich aufmerksam gemacht. Er soll übrigens nicht der letzte Neuzugang für die linke Seite sein, ein weiterer Linksverteidiger wird noch gesucht.