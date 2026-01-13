Real: Neuer Stand bei Alaba & Rüdiger

Die Zeit von David Alaba bei Real Madrid neigt sich dem Ende zu. Pini Zahavi arbeitet laut ‚The Athletic‘ aber schon intensiv an lukrativen Wechseloptionen für den 33-jährigen Österreicher. Der Star-Berater soll insbesondere in Saudi-Arabien aktiv sein, um seinen Klienten in der wirtschaftlich potenten Liga unterzubringen.

Bei Antonio Rüdiger (32) stehen die Chancen für einen Verbleib bei den Königlichen wohl etwas besser als bisher angenommen. Beim Innenverteidiger soll in den kommenden Wochen beobachtet werden, wie oft er zur Verfügung steht. Erweist sich der extrovertierte DFB-Kicker als wenig verletzungsanfällig, ist ein neuer Vertrag durchaus in Reichweite. Sowohl Alaba als auch Rüdiger sind vertraglich nur noch bis zum Saisonende an Real gebunden.