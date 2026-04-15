Köln: Klare Tendenz bei Özkacar

Der 1. FC Köln wird die Kaufoption bei Cenk Özkacar voraussichtlich ziehen. ‚Sky‘ und ‚kicker‘ berichten übereinstimmend, dass die Tendenz klar zum Verbleib des türkischen Nationalspielers geht. Der FC muss zwei Millionen Euro an den FC Valencia zahlen, um den 25-Jährigen ans Geißbockheim zu binden.

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Der Linksfuß hat lange gebraucht, um sich in Köln zurechtzufinden. Zwischendurch stand sogar ein Abbruch der Leihe im Raum. Seit einigen Wochen ist Özkacar aber nicht mehr aus der Innenverteidigung wegzudenken. Laut dem ‚kicker‘ fahndet der Bundesligist zusätzlich nach einem weiteren Linksfuß für die Abwehr, da der Vertrag von Dominique Heintz (32) nicht verlängert wird.