Heidenheim findet Pieringer-Ersatz

Der 1. FC Heidenheim bedient sich bei der TSG Hoffenheim. Laut dem ‚kicker‘ kommt Mittelstürmer Alessandro Vogt (21) auf Leihbasis ohne Kaufoption an die Brenz. Heidenheim reagiert damit auf den Abgang von Marvin Pieringer (26), der zum SC Paderborn gewechselt ist.

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Vogt kam diesen Sommer für 2,7 Millionen Euro vom FC St. Gallen zur TSG. Da die Spielzeit des Stürmers aufgrund des geplatzten Wechsels von Fisnik Asllani (24) zu RB Leipzig gering ausfallen dürfte, sucht er in der kommenden Saison sein Glück in der 2. Bundesliga.