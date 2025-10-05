Unpünktlich: Werner bestraft RB-Neuzugang

Ole Werner nahm Yan Diomandé (18) am gestrigen Samstag beim Verfolgerduell gegen Borussia Dortmund (1:1) aus der Startelf, weil dieser zu spät zur Teambesprechung gekommen war. Besondere mediale Beachtung will der Trainer von RB Leipzig dem Thema jedoch nicht weiter schenken, wie er auf der Pressekonfernez im Anschluss betonte: „Wir müssen keine große Sache daraus machen. Er hat die Uhr schon auf Winterzeit und wird das nächste Mal wieder pünktlich zur Mannschaftssitzung da sein. So etwas ist uns wahrscheinlich allen schon mal passiert.“

Flügelflitzer Diomandé kam dann in der 67. Minute doch noch für Antonio Nusa (22) ins Spiel, der anstelle des Ivorers beginnen durfte. Trotz der Verfehlung ist Werner voll des Lobes für Diomandé, der im Juli für 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganés zu den Sachsen gewechselt war: „Er ist ein super Junge, super bei uns angekommen. Man hat auch heute gesehen, was er alles drauf hat, an ihm werden wir noch viel Freude haben.“