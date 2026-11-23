Simone Davi (27) vom FC Südtirol weckt Begehrlichkeiten in Deutschland. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio gibt es neben Hertha BSC, die bereits im Sommer Interesse an einer Verpflichtung des Italieners zeigten, weitere Interessenten aus der 2. Bundesliga und der Serie B.

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Der offensivstarke Außenverteidiger zählt zu den festen Größen beim Serie-B-Klub und wurde zuletzt beim 1:0-Sieg gegen Cremonese zum Spieler des Spiels gewählt. Davis Vertrag läuft noch bis Saisonende. Sollte es zu keiner Vertragsverlängerung kommen, böte der Winter für die Südtiroler die letzte Gelegenheit, noch eine Ablöse zu kassieren.