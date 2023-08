Neuer Torjäger: VfB tütet Undav-Deal ein

Der VfB Stuttgart hat sich die Unterschrift von Deniz Undav gesichert. Zunächst kommt der Mittelstürmer dem Vernehmen nach per Leihe und für eine kolportierte Gebühr von 700.000 Euro zum Bundesligisten, mit Brighton & Hove Albion wurde darüber hinaus aber eine Kaufoption vereinbart. Beim Premier League-Klub steht Undav bis 2026 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anfang 2022 war der 27-Jährige für sieben Millionen Euro von Royale Union St. Gilloise zu Brighton gewechselt. Die Belgier hatte der ehemalige Dritt- und Regionalligaprofi (SV Meppen, TSV Havelse) erst zum Aufstieg in die erste Liga und anschließend fast zur Meisterschaft geschossen. In 70 Spielen für St. Gilloise erzielte Undav 45 Tore und legte 18 Treffer vor, für Brighton knipste der Rechtsfuß in 30 Einsätzen achtmal.

Lese-Tipp

15 Millionen: Wildert Mislintat beim VfB?

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth freut sich: „Mit Deniz kommt ein Spieler zu uns, der seine Qualitäten in unterschiedlichen Ländern und Ligen, zuletzt in der Premier League, unter Beweis gestellt hat. Er ist im besten Fußballeralter und wird sich schnell in der Bundesliga zurechtfinden. Wir freuen uns, dass sich Deniz für den VfB entschieden hat und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Undav selbst erklärt: „Ich bin überglücklich, künftig in der Bundesliga zu spielen. So wie sich der VfB um mich bemüht hat, war mir schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte. Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich freue mich darauf, schnell mit der Mannschaft loszulegen.“