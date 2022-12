Flick bleibt Bundestrainer

Trotz des Vorrunden-Aus bei der WM und der Trennung von Oliver Bierhoff bleibt Hansi Flick Bundestrainer. Wie der ‚DFB‘ mitteilt, soll der Coach die EM 2024 in Deutschland angehen. Das sei das Ergebnis des heutigen Krisengipfels.

Mit Blick auf die Heim-EM sagt Präsident Bernd Neuendorf: „Wir haben volles Vertrauen in Hansi Flick, dass er diese Herausforderung gemeinsam mit seinem Team meistern wird.“

Flick selbst blickt „optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben.“ Bei der WM war Deutschland zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde ausgeschieden.

DFB nimmt sich Zeit für Bierhoff-Nachfolge

Anschließend nahm DFB-Direktor Oliver Bierhoff seinen Hut – was Flick nicht schmeckte. Zur Bierhoff-Nachfolge kündigt Neuendorf an, „zunächst innerhalb des DFB über die künftige Struktur dieses Aufgabenbereichs zu beraten“, ehe man „eine Personalentscheidung treffen“ wolle.