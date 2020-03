Englisches Trio hat Lozano im Blick

Schlägt Hirving Lozano ab Sommer in der Premier League auf? Wie das Portal ‚calciomercato.com‘ berichtet, hat ein englisches Trio Interesse am mexikanischen Angreifer der SSC Neapel. Dabei handelt es sich um West Ham United, die Wolverhampton Wanderers sowie den FC Everton, Arbeitgeber von Lozanos Ex-Trainer Carlo Ancelotti.

„Ich habe in meiner Mannschaft momentan keinen Platz für ihn“, sagte jüngst Napoli-Trainer Gennaro Gattuso über Lozano und heizte damit die Gerüchteküche mächtig an. Sein Außenstürmer hat am Vesuv noch einen Vertrag bis 2024. Dass er ihn erfüllt, muss nach aktuellem Stand stark in Zweifel gezogen werden.

FT-Meinung