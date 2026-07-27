Galatasaray veröffentlicht Musiala-Statement

Galatasaray hat Medienberichte aus der Türkei dementiert, laut denen der Klub aus Istanbul an einem Transfer von Jamal Musiala arbeitet. „Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit“, heißt es in der Mitteilung.

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Türkische Medien hatten schon vor einer Woche berichtet, Musiala sei Galatasaray zur Leihe angeboten worden. Nun war gar von einer Einigung die Rede. Beim FC Bayern steht der 23-jährige Offensivspieler bis 2030 unter Vertrag. Dass die Münchner einer Trennung vom 46-fachen Nationalspieler offen gegenüberstünden, ist auch nach Musialas Formloch im Zuge seiner langen Verletzung eigentlich nicht anzunehmen.