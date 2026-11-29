Uli Hoeneß gibt sich inmitten der großen Verletztenmisere des FC Bayern kämpferisch. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir aus dieser Pechsträhne gestärkt hervorgehen, dann werden sich einige warm anziehen müssen“, so Hoeneß gegenüber dem ‚kicker‘.

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Mit Blick auf das gestrige 0:0 gegen den Hamburger SV sagt das Aufsichtsratsmitglied: „Ich gratuliere der Mannschaft. Ich habe eine kämpferisch überragende Leistung gesehen, gerade in Unterzahl. Man darf nicht vergessen, dass wir nach Konrad Laimers Ausfall ohne neun Leistungsträger spielen mussten.“ Angesprochen auf die Rote Karte von Joshua Kimmich (31) aufgrund einer Tätlichkeit meint Hoeneß: „Jeder darf mal einen Fehler machen, damit ist es auch erledigt.“