Walace-Zahlung: Hannover pessimistisch

Bei Hannover 96 glaubt man nicht, dass die erste Ratenzahlung für den Verkauf von Walace pünktlich eingeht. Präsident Martin Kind sagt dem ‚Sportbuzzer‘: „Ich beurteile den Zahlungseingang sehr defensiv.“ Der Zweitligist hatte den Sechser im Sommer 2019 an Udinese Calcio abgegeben. Vereinbart wurde damals eine Ablöse von vier Millionen Euro, die in vier Raten aufgeteilt werden soll.

Die erste Zahlung in Höhe von einer Million Euro würde in diesem Sommer fällig werden. Da Udinese von der Coronakrise jedoch finanziell stark getroffen wurde, rechnet man in Niedersachsen schon mit einer Verzögerung. 96 hatte sich Walace im Sommer 2018 noch sechs Millionen Euro kosten lassen. Der fünffache brasilianische Nationalspieler fiel jedoch eher durch Undiszipliniertheiten als durch gute Leistungen auf. Am Ende der Saison stieg Hannover ab.