VfB: Wimmer spricht über seine Zukunft

Michael Wimmer hat sich zurückhaltend zu einer möglicherweise längerfristigen Zukunft als Trainer des VfB Stuttgart geäußert. Vor dem gestrigen 1:2 bei Borussia Mönchengladbach erklärte der 42-Jährige bei ‚DAZN‘: „Es gab immer eine klare Absprache zwischen Sven Mislintat (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und mir.“ Diese sieht vor, dass Wimmer mindestens bis zur WM-Pause Trainer bleibt.

Und dann? „Ich denke nur von Spieltag zu Spieltag“, ließ sich der ehemalige Co-Trainer von Pellegrino Matarazzo nichts entlocken. Er verschwende keine Gedanken daran, so Wimmer, der anfügte: „Nach dem Leverkusen-Spiel werden wir weiterschauen.“ Am 12. November treffen die Schwaben auf die Werkself. Danach steht die WM an und der Ligabetrieb pausiert.