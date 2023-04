Nach Entlassung: Schwarz-Botschaft an Hertha

Sandro Schwarz richtet nach seiner Entlassung bei Hertha BSC positive Worte an die abstiegsbedrohten Berliner. „Mir ist es wichtig, dass ich mich, bevor sich die Wege trennen, von euch verabschiede. Weil ihr in der Zeit, in der ich hier war, immer hinter der Mannschaft und dem Trainerteam gestanden seid. Wir haben eure Rückendeckung gespürt – und sehr geschätzt“, erklärt Schwarz.

Der 44-Jährige betont: „Der Zusammenhalt war da. Und trotz der Nebengeräusche, die es in dieser Saison gab, hat auch sonst vieles gepasst. Leider hat sich das zu selten in den Ergebnissen widergespiegelt. Ich gehe nicht im Bösen. Im Gegenteil. Ich drücke die Daumen, dass unser Team in den letzten Spielen noch die Punkte holen kann, die nötig sind, um in der Liga zu bleiben.“ Schwarz wurde beim Tabellenletzten am heutigen Sonntag durch Pál Dárdai ersetzt. „Wenn auch zukünftig alle an einem Strang ziehen, ist vieles noch möglich. Auch der Klassenverbleib. Ihr hättet ihn auf jeden Fall verdient“, so Schwarz.

