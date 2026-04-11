Flicks Haltung zur Lewandowski-Zukunft

Hansi Flick ist der Frage nach der Zukunft von Robert Lewandowski ausgewichen. Auf einer Pressekonferenz des FC Barcelona sagte der Cheftrainer: „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Vertragsverlängerung zu sprechen. Wir haben große Ziele zu erreichen, und alle Spieler müssen sich darauf konzentrieren, ihr Bestes für diese Mannschaft, diesen Verein und seine Fans zu geben.“ Flick delegierte lieber in Richtung Sportdirektor: „Das ist Decos Aufgabe.“

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Die Ausgangslage: Lewandowskis Arbeitspapier bei Barça läuft am Saisonende aus. Dem Vernehmen nach müsste die Bayern-Legende für eine Verlängerung erhebliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen und damit leben, dass im Sommer ein neuer Neuner von Weltformat kommt. Interesse an Lewandowski gibt es aus Saudi-Arabien. Eine immer heißere Spur führt zum AC Mailand, auch Juventus Turin ist dran am Polen.