Lautern-Zukunft: Funkel hat sich entschieden

Nach dem geglückten Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga steht beim 1. FC Kaiserslautern die Trainerfrage an. Nach Informationen des ‚kicker‘ deutet vieles darauf hin, dass die Pfälzer nach dem Sommer ohne Friedhelm Funkel auskommen müssen. Der erfahrene Feuerwehrmann hat den Trainerposten bei den Roten Teufeln im Februar übernommen und den Klub mit 15 Punkten aus den vergangenen zwölf Spielen vom Relegationsrang noch aufs rettende Ufer geführt. Dennoch könnte seine Mission beim FCK im Sommer schon wieder beendet sein.

Trotz der Niederlage gegen Hertha BSC (1:3) am Samstag retteten sich die Pfälzer, da andere Konkurrenten im Abstiegskampf ebenfalls patzten. Im Anschluss an das Spiel erklärte der 70-jährige Trainer, für sich persönlich eine Entscheidung getroffen zu haben, wie es im Sommer weitergehen soll. Diese wollte er aber noch nicht verkünden. Am kommenden Wochenende trifft der FCK im abschließenden Heimspiel der Saison auf Wehen Wiesbaden, eine Woche später im DFB-Pokalfinale auf den neuen Deutschen Meister Bayer Leverkusen. Es wird wohl Funkels letztes Spiel auf der Bank der Roten Teufel sein.