Anderlecht leiht Chelsea-Verteidiger

Matt Miazga läuft in dieser Saison für den RSC Anderlecht auf. Wie die Belgier offiziell bestätigen, wird der Innenverteidiger für eine Saison vom FC Chelsea ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht nicht.

Miazga war 2016 von den New York Red Bulls nach London gewechselt, wurde in den vergangenen Jahren aber mehrfach verliehen. Für Chelsea kam der 25-jährige US-Amerikaner bislang zu lediglich zwei Profieinsätzen.

Ciepłe powitanie. A warm welcome, Matti. 🇵🇱 🇺🇸 Central defender, age 25. On loan from @ChelseaFC. https://t.co/jlUe4dBgKx @MattMiazga3 @USMNT pic.twitter.com/FGVhyXnfUR