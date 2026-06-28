Dass Jamie Leweling zuletzt ein klares Bekenntnis zum VfB Stuttgart vermieden hat, sieht Fabian Wohlgemuth ganz entspannt. Gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt der Sportvorstand: „Dass sich ein Spieler grundsätzlich alles vorstellen kann, ist absolut legitim.“ Wohlgemuth verweist auf den Verkauf von Nick Woltemade (24) an Newcastle United und fügt hinzu: „Aber letztlich geht es immer um die Konkretheit von Absichten und davor steht die Frage, ob wir uns den Abgang eines Spielers sportlich leisten können. Und wir werden diese Themen nicht herbeireden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Leweling hatte zuletzt die Wechselgerüchte um seine Person ordentlich angeheizt: „Man kann nie irgendetwas ausschließen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent bleibe. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent wechsle. Mein Fokus liegt jetzt auf der WM, danach kann man weiterschauen.“ Das Interesse, insbesondere aus der Premier League, ist groß, doch der 25-Jährige weiß, was er am VfB hat: „Ich fühle mich wohl in Stuttgart, wir spielen Champions League und ich habe da ein gutes Standing.“ Das Preisschild für den Rechtsaußen soll bei rund 50 Millionen Euro liegen.