Überraschung: Baur gibt Wechsel-Zusage

Mika Baur (22) hat sich mit Celtic Glasgow auf eine Zusammenarbeit verständigt. Das ist Informationen von Fabrizio Romano zu entnehmen. Dem Transferinsider zufolge laufen die Verhandlungen mit dem SC Paderborn, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Als Ablöse standen zuletzt drei Millionen Euro im Raum.

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Baur war in der vergangenen Saison maßgeblich am Aufstieg beteiligt. Mit seinen Leistungen rief der zentrale Mittelfeldspieler unter anderem auch den FC Schalke auf den Plan. Nun befindet sich Glasgow in der Pole Position. Mit dem schottischen Meister würde der deutsche U21-Nationalspieler in der Champions League an den Start gehen.