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Weltmeisterschaft

DFB-Team: Überraschende Kritik von Löw

von Martin Schmitz - Quelle: Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe
1 min.
Jogi Löw genießt den Ruhestand @Maxppp

Ex-Bundestrainer Joachim Löw räumt der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft keine großen Chancen auf den Titel ein. In der Tiktok-Show ‚Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe‘ zählte der 66-Jährige die DFB-Elf nicht zu den WM-Favoriten: „Die Mannschaft hat viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen.“

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Besonders fehlen Löw im Team „Persönlichkeiten, wie wir sie 2014 hatten. Das muss sich in dieser Mannschaft jetzt erst einmal zeigen. Joshua Kimmich allein wird nicht reichen, oder Manuel Neuer. Wir brauchen schon noch ein paar mehr. Dann sind wir vielleicht stark genug.“ Vor zwölf Jahren wurde Deutschland unter dem gebürtigen Schönauer in Brasilien Weltmeister.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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