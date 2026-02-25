Besiktas erzielt Einigung im Bayindir-Poker

Besiktas hat sich mit Manchester United auf eine Verpflichtung von Ersatzkeeper Altay Bayindir geeinigt. Dies vermeldet das türkische Portal ‚Fanatik‘ am Mittwoch. Bereits im Winter war der Traditionsklub um einen Transfer des türkischen Nationalspielers bemüht, es kam jedoch zu keiner Einigung. Das hat sich nun offenbar geändert.

Die beiden Klubs sollen sich demnach auf eine Sockelablöse von fünf Millionen Euro verständigt haben, der Wechsel soll unmittelbar nach Öffnung des Sommer-Transferfensters erfolgen. Bayindir steht seit Januar 2023 bei den Red Devils unter Vertrag und konnte in der laufenden Spielzeit sechs Premier League-Einsätze verbuchen. Der englische Rekormeister verpflichtete den 27-jährigen Schlussmann damals für ebenfalls fünf Millionen Euro Ablöse von Besiktas-Rivale Fenerbahce. In Istanbul soll dem erfahrenen Torhüter nun ein Jahresgehalt von zwei Millionen Euro winken.