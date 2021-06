„Ausgesprochen irritiert“: Anfang-Wechsel nach Bremen geplatzt?

Der angestrebte Wechsel von Markus Anfang vom SV Darmstadt 98 zum SV Werder Bremen ist offenbar gescheitert. Wie der ‚kicker‘ unter Berufung auf gut informierte Quellen aus dem Umfeld der Lilien berichtet, platzte der Deal aufgrund der Ablöseforderungen der Hessen. Eine solche wurde fällig, da Anfangs Vertrag noch Gültigkeit bis 2022 besitzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darmstadt habe eine „absolut marktgerechte Forderung“ gestellt, so die Quelle, die von Werder jedoch abgelehnt worden sei. Daraufhin nahmen die Hanseaten Abstand von der Verpflichtung. Noch am gestrigen Montag hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass sich die Hanseaten mit Anfang über eine Zusammenarbeit einig sind.

In Darmstadt zeigt man sich angesichts des kuriosen Ablaufs der Werder-Verhandlungen „ausgesprochen irritiert“, erklärt die Quelle. Der Nordklub habe sich vorher nicht bei den Lilien nach den Konditionen eines Anfang-Transfers erkundigt. Stattdessen habe Werder ein Angebot über 200.000 Euro, das in Raten abbezahlt werden konnte, eingereicht. In Darmstadt habe man die Offerte als „Frechheit“ aufgenommen.

UPDATE 07:35 Uhr: Die ‚Deichstube‘ bestätigt, dass sich die Klubs nicht auf eine Ablöse für Anfang einigen konnten. Gleichzeitig betont das Werder-nahe Portal, dass ein Vereinswechsel des Trainers damit noch nicht endgültig vom Tisch ist. Eine Einigung könnte zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zudem habe der 46-Jährige den SV98 bereits darüber unterrichtet, dass er zu Werder wechseln möchte.