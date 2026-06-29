Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Juric übernimmt in Monza

Ivan Juric hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Coach von Mats Hummels bei der AS Rom übernimmt das Traineramt beim AC Monza. Die konkrete Vertragslänge gibt der Serie A-Neuling nicht bekannt. Der 50-jährige Kroate löst Paolo Bianco ab, der den Klub erst im vergangenen Sommer übernommen und zum Aufstieg geführt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Monza
Ivan Jurić

Weitere Infos

Monza Logo AC Monza
Ivan Jurić Ivan Jurić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert