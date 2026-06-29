Juric übernimmt in Monza
Ivan Juric hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Coach von Mats Hummels bei der AS Rom übernimmt das Traineramt beim AC Monza. Die konkrete Vertragslänge gibt der Serie A-Neuling nicht bekannt. Der 50-jährige Kroate löst Paolo Bianco ab, der den Klub erst im vergangenen Sommer übernommen und zum Aufstieg geführt hatte.
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AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa.— AC Monza (@ACMonza) June 29, 2026
Benvenuto Mister! ⚪🔴
Comunicato ufficiale ➡️ https://t.co/ddv9Z6tu9Z 🗞️ pic.twitter.com/Se7ckbOUb4
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