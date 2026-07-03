Europa statt Liga zwei: Viele Optionen für Kumbedi

Mit seinem Wechsel von Olympique Lyon zum VfL Wolfsburg wollte Saël Kumbedi 2025 den nächsten Karriereschritt gehen. Die Bundesliga als Sprungbrett zu nutzen, ist schon bei vielen seiner französischen Landsleute in der Vergangenheit gelungen. Ein Jahr später stand der 21-jährige Rechtsverteidiger mit seinem Team vor einem Trümmerhaufen und dem sicheren Abstieg.

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Dass Kumbedi den Gang in die zweite Liga antritt, ist aber alles andere als in Stein gemeißelt. Nach FT-Informationen bemühen sich Lazio Rom, die AS Rom, Feyenoord Rotterdam, der FC Porto und mindestens ein Vertreter aus der Ligue 1 um den 1,75 Meter großen Rechtsfuß. Der frühere U21-Nationalspieler hat dank zahlreicher Verehrer einen großen Markt in diesem Sommer.

Der VfL dürfte mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Situation schauen. Kumbedi war in der Abstiegssaison durchaus einer der wenigen Lichtblicke und bringt aufgrund seines Alters, des Potenzials und der Vertragslänge bis 2029 die Aussicht mit, seinen Wert durchaus noch zu steigern. Andererseits brauchen die Wolfsburger nach abstiegsbedingten Budgetkürzungen auch Geld, um den Kader insgesamt auf Vordermann zu bringen.

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Dementsprechend sind die Niedersachsen nicht vollends abgeneigt, Kumbedi zu verkaufen, sofern ein adäquates Angebot eingeht. Ein Verbleib in Liga zwei ist nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich. Da Wolfsburg mit Leihgebühr und Transfersumme um die neun Millionen Euro für den Franzosen bezahlt hat, wird sich die mögliche Ablöse auch daran bemessen.