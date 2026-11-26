Lothar Matthäus rät dem FC Bayern davon ab, im Winter nach einem Ersatz für Harry Kane (33) zu suchen. „Es sind natürlich jetzt mehrere Spieler verletzt, nicht nur Harry Kane. Aber es gibt Spieler, die auf dieser Position ähnlich spielen können. Eins zu eins ist Kane sowieso nicht ersetzbar. Saibari ist vorne, Gnabry ist einer, der auch so einen verkappten Neuner spielen kann, der sich dann auch gerne fallen lässt“, erklärt der 65-Jährige in der ‚Bild‘-Sendung ‚Lothar legt los‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das aktuelle Verletzungspech der Münchner sieht der TV-Experte nicht als Grund zur Sorge. „Zum heutigen Zeitpunkt haben sie zu wenig Spieler. Aber in fünf, sechs Wochen sind wieder so viele Spieler da, die dann im Endeffekt wieder die Bayern so stark machen werden“, sagt Matthäus. Auch zur Rückkehr von Kane äußert der Rekordnationalspieler eine Prognose: „Und Harry Kane wird dann auch im Januar oder Februar wieder zurückkommen.“