PSG: Das 500-Millionen-Versprechen an Mbappé

Die Seifenoper um Kylian Mbappé (23) wird immer bizarrer. Fast täglich kommen neue Details zum Clinch zwischen dem Torjäger und seinem Arbeitgeber Paris St. Germain ans Licht. Vorläufiger Höhepunkt: PSG soll unter anderem Mbappé mit Fake-Profilen auf Twitter denunziert haben. Aber das ist offenbar noch lange nicht alles.

Laut ‚Marca‘ haben die Pariser ihrem Superstar die Möglichkeit in Aussicht gestellt, Lionel Messi (35) und Neymar (30) auszusortieren, falls Mbappé dies wünsche. Absurde 500 Millionen Euro hätte der Scheichklub demzufolge für die Auflösung der beiden Verträge in die Hand genommen.

Neymar sollte weg

Während sich Mbappé in diesem Zuge für eine weitere Zusammenarbeit mit Messi ausgesprochen haben soll, kam Neymar offenbar weniger gut weg. Dessen fehlende Professionalität schade dem Team, habe der Franzose argumentiert. Also machte sich PSG daran, Neymar loszuwerden. Nicht zufällig soll der 30-Jährige bei verschiedenen Teams in Europa angeboten worden sein.

Erfolglos. PSG konnte Neymar weder zu einem Konkurrenten transferieren, noch den bis 2025 datierten Vertrag auflösen. Auch deshalb soll Mbappé so enttäuscht von Klubboss Nasser Al-Khelaifi sein. Von der rufschädigenden Social Media-Kampagne gegen seine Person mal ganz abgesehen.